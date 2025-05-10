В Україну повернулась зима. Де чекати снігу та морозів, а де — дощів (фото, відео)

В Карпатах вже зафіксували -7 градусів

Холод та негода продовжують вирувати у більшій частині України. В західних областях, здебільшого в гірських районах фіксують заморозок. На горі Піп Іван зранку 10 травня було -7° за Цельсієм.

Популярні гірські курорти засипає снігом. На Драгобраті насипало стільки снігу, що майже можна відкривати новий лижний сезон.

В селі Яблуниці Івано-франківської області поділились відео квітучих яблунь у снігу. Місцеві жаліються городина та садовина вимерзають.

Втішних новин щодо погоди очікувати не варто. У західних областях, зокрема на Львівщині, у найближчі дні знову очікуються заморозки, а до того ж і сильний вітер. Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що 10 травня пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, що становить перший жовтий рівень небезпеки. Вже з 11 травня Львів та Львівщину накриє заморозок: в обласному центрі до -2, а на території області до -3 градусів.

Через заморозок - помаранчевий рівень небезпеки на Львівщині

На Івано-Франківщині схожа ситуація. Рятувальники вже попередили, що багато туристичних маршрутів засипані снігом. Туристів закликають утримуватися від виходів до високогір'я.

На вихідних негода різної інтенсивності накриє всі області України. Найактивніші дощі в неділю 11 травня прогнозують на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Полтавщині. Середньоденна температура подекуди підніметься до +16°, однак вночі в середньому +4 — +6.

Погода в Україні 11 травня

В перший день тижня, 12 травня до областей з більшими опадами доєднаються Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Черкащина, Вінниччина. А ось на сході та південному сході України буде хмарно з проясненнями має стати трохи тепліше. Середньоденна температура підніметься на кілька градусів і вдень, і вночі.

Погода в Україні 12 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, що така холодна весна вже викликала хвилю гумору в українців. Дивіться найкращі меми про погоду у спеціальному матеріалі.