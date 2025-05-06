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Пережили термошок. Синоптик пояснив, які фруктові дерева "вбили" заморозки

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Цього року абрикоси потраждали від заморозків Новина оновлена 06 травня 2025, 10:44
Цього року абрикоси потраждали від заморозків. Фото Pixabay

Температура повітря над поверхнею ґрунту падала до -9 °С.

Весняний сезон 2025 року прийшов у звичайні строки. Проте природа "презентувала" контрастну погоду, з періодами як літнього тепла +26-28 °С, так і пізніх, інтенсивних та тривалих заморозків. Тому садоводам довелося палили димні вогнища, щоб хоч якось врятувати квітучі сади від морозу.

Про це "Телеграфу" у бліцінтерв'ю розповів начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Він пояснив, як такі погодні аномалії позначаться на аграрному секторі.

Більше читайте у публікації: "Для нас — це стихія": начальник гідрометцентру про наслідки заморозків для врожаю та прогноз на літо".

За його словами, заморозки в Україні у нас відмічалися у два періоди – 7-15 та 27-29 квітня.

У квітні мінімальна температура повітря знижувалася до -3…-6 °С, а на ґрунті та висоті 2 см над поверхнею ґрунту навіть -4…-9 °С. При цьому, одразу після низьких температур відмічалися високі, що безумовно створювало ефект "термошоку" для рослин, — каже експерт.

Він пояснив, що відмітною особливістю цих заморозків є небувала тривалість — до 19 годин.

— У перший період заморозків пошкоджень зазнали ранньоквітучі плодові дерева (абрикос, слива, алича). Другий період завдав шкоди винограду, всім квітучим плодовим, ягідним та городнім культурам, які були посаджені у ранні строки. Подекуди навіть могли пошкодитися озимі культури, які в небувало ранні строки почали формувати колос, та ріпак, у якого відмічалося цвітіння. Навіть на площах, де заморозків не було, при таких температурних контрастах є значна ймовірність розвитку хвороб і зниження врожаю, — каже синоптик.

Говорячи про влив відсутності снігового покриву на зволоження і стан зимуючих рослин, він пояснив, що за таких температурних гойдалок опади випадали у вигляді мокрого снігу, снігу та дощу.

— Сніговий покрив висотою 1-4 см насправді залягав, проте це було тимчасово. Його кількість більшою від норми була лише у першій декаді квітня. В більшості часу опадів справді не було, або ж вони були неефективними, зокрема дефіцит опадів утримався з третьої декади грудня.

Як наслідок, вологозапаси ґрунту наразі найнижчі за останні 10 років спостережень. Тому при збереженні такого значного дефіциту дощів — на черзі початок ґрунтової засухи, — попередив Віталій Постригань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким регіонам України не пощастить з погодою у найближчі вихідні – 10-11 травня.

Теги:
#Погода #Заморозки #Віталій Постригань #Синоптик