В Украину вернулась зима. Где ждать снега и морозов, а где — дождей (фото, видео)

В Карпатах уже зафиксировали -7 градусов

Холод и ненастье продолжают бурлить в большей части Украины. В западных областях, в основном в горных районах фиксируют заморозок.

Популярные горные курорты засыпают снегом. На Драгобрате насыпало столько снега, что можно открывать новый лыжный сезон.

В селе Яблуница Ивано-Франковской области поделились видео цветущих яблонь в снегу. Местные жалуются овощи и фрукты вымерзают.

Отрадных новостей по поводу погоды ожидать не стоит. В западных областях, в частности Львовской области, в ближайшие дни снова ожидаются заморозки, а к тому же и сильный ветер. Львовский региональный центр гидрометеорологии предупредил, что 10 мая порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, что составляет первый желтый уровень опасности. Уже с 11 мая Львов и Львовщину накроют заморозки: в областном центре до -2, а на территории области до -3 градусов.

Из-за заморозков — оранжевый уровень опасности во Львовской области

В Ивано-Франковской области похожая ситуация. Спасатели уже предупредили, что многие туристические маршруты засыпаны снегом. Туристов призывают воздерживаться от выходов к высокогорью.

В выходные ненастье разной интенсивности накроет все области Украины. Самые активные дожди в воскресенье 11 мая прогнозируют в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожье, Днепропетровщине и Полтавщине. Среднедневная температура поднимется до +16°, однако ночью в среднем +4 — +6.

Погода в Украине 11 мая

В первый день недели, 12 мая, к областям с большими осадками присоединятся Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Черкасщина, Виннитчина. А вот на востоке и юго-востоке Украины будет облачно с прояснениями должно стать немного теплее. Среднедневная температура поднимется на несколько градусов и днем и ночью.

Погода в Украине 12 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такая холодная весна уже вызвала волну юмора у украинцев. Смотрите лучшие мемы о погоде в специальном материале.