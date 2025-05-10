Ким Чен Ын сделал Путину приятно и заговорил о генно-модифицированных "нацистах" в Киеве

В Пхеньяне опять угрожают миру

Северокорейский диктатор и друг Кремля Ким Чен Ын выступил с речью к 9 мая в здании посольства России. Подобно заправскому пропагандисту, он рассказал о "нацизме" в Украине, а также пригрозил Западу войной.

Его слова приводит ЦТАК. Не сдерживал он и слова лести "братской" России и похвастался как отдавал приказ своим войска отправляться в Курскую область, чтобы выбить оттуда ВСУ.

Кроме того, он заявил, что "вооруженные банды" вновь начали наступление на Россию в последние дни, по всей видимости имея новое обострение в Курской области. При этом в своем стремлении оскорбить Украину он прибегал к эпитетам, от которых даже российские пропагандисты смутились бы.

"Это безумное злодеяние могли совершить только неонацисты из Киева, которым были трансплантированы коррумпированные и бесчеловечные гены, и мы осуждаем его самым решительным образом", — высказался Ким Чен Ын о курской операции.

Не стеснялся он заниматься откровенным подхалимством, потрогав самое чувствительное место современной российской мифологии.

"Подобно тому, как 9 мая вошло в историю как день, символизирующий великую силу и бессмертие российского народа, Россия продолжит сохранять свою репутацию представителя справедливости, идущего только по пути победы, и мощного защитника многополярного мирового порядка", — сказал он.

Кроме того Ким Чен Ын не преминул возможностью отпустить традиционные угрозы в сторону США.

"Если США и их западные приспешники, ядерное державы, не откажутся от своей опасной идеи военного вторжения в нашу братскую страну, РФ, и снова нападут, я с радостью и без колебаний прикажу КНДР применить военную силу для отражения военного вторжения противника", — заявил он.

Как сообщалось ранее, северокорейские граждане массово прибывают в Россию для работы на военно-промышленных предприятиях. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет используются в качестве рабочей силы, а за каждого правительство КНДР получает около тысячи долларов.