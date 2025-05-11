Трамп вперше відреагував на "сенсаційну" промову Путіна: що сказав після відмови від перемир'я

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив першу заяву про перемир’я після нічного виступу глави Кремля Володимира Путіна.

Відповідне повідомлення було опубліковано на сторінці Трампа у соціальній мережі Truth Social.

"Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, оскільки ця нескінченна "кривава лазня", як ми сподіваємося, підійде до кінця. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Я продовжу працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть збільшити". тиждень!", — Написав він.

Новина доповнюється…