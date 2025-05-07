Голосування вже 8 травня, а нардепи ще не бачили всі документи: що відбувається навколо угоди щодо мінералів зі США

В угоді три договори, проте нардепам показали лише один

Україна та США підписали угоду про корисні копалини, проте народні депутати ще не бачили всіх трьох документів, які визначають його роботу. Голосування за ратифікацію основної угоди має відбутися вже 8 травня.

Про це пише Суспільне. Зокрема нардеп Ярослав Железняк ("Голос") каже, що урядовці провели зустрічі з парламентаріями, проте не говорили про деталі другої та третьої угод. Натомість вони пояснили, як має працювати угода про надра.

"Це питання тексту, це питання розподілу доходів, це питання, в принципі, умовно довіри до того, що кажуть чиновники. Я думаю, що голосування у цьому питанні буде індивідуальне і кожен депутат із нашої фракції визначатиметься окремо", — сказав він.

Нардеп Євгенія Кравчук ("СН") зазначила, що договір про створення фонду є технічним і не повинен бути ратифікований парламентом. Основні ж параметри закладені у договорі, який уже передано до Верховної Ради.

"Це підтримка партнерства зі Сполученими Штатами, підтримка подальшої військової допомоги військової від Сполучених Штатів та можливість розвитку цілої галузі економіки", — зазначила вона.

Нардеп Тарас Бутенко ("За майбутнє") додав, що домовленість відображає сьогоднішні настрої у відносинах між Україною та США.

"Вони є одним з основних постачальників зброї в умовах війни. І ми не можемо відмовитися від цієї фінансової підтримки та військової підтримки військово-технічної матеріальної підтримки", — сказав він. За його словами, Рада знайде потрібну кількість голосів для ратифікації цього документа.

Нагадаємо, що Україна та США 30 квітня уклали угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення під керівництвом Вашингтона та Києва, який займатиметься видобуванням українських корисних копалин та спрямовуватиме гроші на відновлення України. У США підтвердили укладання угоди та назвали цей момент "історичним".