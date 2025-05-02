Ефект буде не моментальним: який неприємний нюанс є в угоді щодо копалин, пишуть ЗМІ

Угода охоплює 55 рідкісноземельних елементів, але на повне розгортання видобутку знадобиться час

Україні та Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться чекати років десять, або й навіть і більше, перш ніж угода щодо видобутку корисних копалин почне приносити реальний прибуток та фінансову вигоду обом сторонам. Причина в тому, що інвестори мають побоювання щодо інвестицій у країну, яка постраждала від війни.

Це стверджує видання Reuters із посиланням на експертів у гірничодобувних справах. Вони заявляють, що у країнах, де гірничодобувний сектор дуже розвинений, наприклад в Канаді, або в Австралії, розробка шахт може зайняти 10-20 років.

Окрім цього, стверджує видання, щодо більшості родовищ корисних копалин в Україні нібито недостатньо даних, щоб підтвердити їхню "економічну життєздатність" – мовляв, це буде відлякувати інвесторів. Також відзначається, що інвестори можуть банально побоюватися відновлення війни, оскільки гарантій безпеки від нового вторгнення РФ Україна так і не отримала, а українська енергетика, яка важлива для роботи гірничодобувних підприємств, отримала важкі пошкодження через російські удари.

"Якщо хтось раптом подумав, що всі ці корисні копалини відразу потоком полетять з України, то це просто сон… Реальність така, що людям буде важко виправдати інвестування грошей туди, коли є варіанти інвестувати в критично важливі корисні копалини в країнах, які не перебувають у стані війни", – підтвердив виданню Адам Вебб, керівник відділу корисних копалин консалтингової компанії Benchmark Minerals Intelligence.

Угода охоплює 55 рідкісноземельних елементів, але на повне розгортання видобутку знадобиться час. Україна з 2014 року дуже повільно видавала нові ліцензії на видобуток надр: з 2014 по 2020 рік було видано близько 20 ліцензій на нафту та газ, одну на графіт, одну на золото, дві на марганець та одну на мідь. При цьому загалом зараз налічується 3482 ліцензії, а у 2024 році українська держава заробила 47,7 мільярда гривень, або близько 1 мільярда доларів на роялті та інших зборах, які пов'язані з експлуатацією природних ресурсів.

Окрім цього, проблема полягає в тому, що сім з 24 потенційних проєктів знаходяться на тимчасово окупованих росіянами територіях України. Серед них – літій, графіт, нікель, марганець та інші рідкісноземельні елементи. Без західних гарантій безпеки та відкидання окупантів з цих територій налагодити видобуток буде складно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що кажуть західні експерти та медіа про підписану угоду щодо українських надр — аналіз від міжнародної оглядачки Ольги Кирилової. Там прогнози значно оптимістичніші. Також "Телеграф" детально розповідав, які корисні копалини ховаються в надрах України.