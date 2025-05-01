Тільки початок? Які цікаві нюанси є в угоді України та США (документ)

Ратифікацію угоди почнуть за пару тижнів

Україна та США підписали політичну угоду про корисні копалини, яка включає в себе загальні формулювання. Ратифікація цієї угоди проходитиме десь 13-15 травня.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, міждержавні угоди мають окремі процедури, які важко прискорити.

Він пояснює, що окрім політичної угоди про корисні копалини, вона має ще дві частини: договір між DFC та Агентством від України (це після ратифікації), технічна частина. У загальному підписана угода, поміняє ряд законів разом з Бюджетним та Податковим кодексами.

Також політик опублікував текст угоди, аби українці могли й самостійно ознайомитися з нею.

Текст угоди про корисні копалини між США та Україною. Опублікував Ярослав Железняк

Як зазначає Європейська правда, наразі Україна підписала базовий політичний рівень, який не врегульовує низку питань. Однак фактично угода встановлює політичні параметри співпраці двох урядів щодо розробки надр, продажу копалин, американської допомоги. Найбільша кількість питань буде вирішуватись останньою частиною угоди — технічною. Для порівняння наразі документ має 12 сторінок, хоча попередній проєкт таким самим шрифтом мав 90 сторінок.

Основні тези угоди між США і Україною

Угода не суперечитиме угодам України з ЄС та вступом до нього, а якщо з угодою Євросоюзу виникнуть суперечності — положення документа між Україною та США має бути переглянуте.

Немає "права першої руки" для компаній зі США в отриманні ліцензій на видобуток мінеральних ресурсів в Україні. Проте компанії Штатів матимуть доступ до аукціонів або переговорів з купівлі мінералів на умовах, не гірших за інших покупців.

Важливо також зазначити, що допомога від американців у межах угоди може бути ще й військовою, а не лише фінансовою. Це доволі цінно в умовах повномасштабної війни, котру Росія продовжує вести проти України.

Угода стосується видобутку низки українських корисних копалин: алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу, причому йдеться лише про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності.

Угода не буду регулювати видобуток інших копалин і не стосуватиметься доходів від української інфраструктури, як спочатку пропонували США.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати після підписання угоди про копалини з США.