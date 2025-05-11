Путін хоче повернутись до переговорів у Стамбулі. На чому вони закінчились у 2022-му

Путін знову кличе до Стамбулу: чого досягли та не досягли попередні переговори

Путін запропонував продовжити переговори у Стамбулі 12 травня 2025 року. У 2022 році Стамбул став майданчиком для кількох раундів переговорів між представниками України, Росії та Туреччини. Попри те, що певні результати все ж були, про припинення вогню домовитись все ж не вдалось.

"Телеграф" вирішив нагадати читачам, чим закінчились попередні раунди цих перемовин та які результати вони принесли.

Початок переговорного процесу

Перші переговори між Україною та Росією відбулися на території Білорусі на початку березня 2022 року. Зустрічі були присвячені обговоренню гуманітарних питань, безпеки та експорту українського зерна.

Переговори у Білорусі

Пізніше дипломатичний діалог перемістився до Туреччини, де 14-15 березня сторони провели черговий раунд переговорів.

У Стамбулі делегації обговорювали можливість припинення вогню, виплати компенсацій за руйнування та виведення військ з території України. 21 березня переговори не зрушили з місця. 29 березня переговори у Стамбулі продовжились — тоді розглядали питання гарантій безпеки для України та гуманітарних проблемах.

Склад делегацій

Українську делегацію представляли високопосадовці: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Також до складу увійшли глава делегації України в ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Російську сторону очолював Володимир Мединський. Турецьку позицію представляв президент Реджеп Тайїп Ердоган, який неодноразово виступав у ролі посередника між сторонами. ООН долучила своїх представників для вирішення гуманітарних питань та безпеки.

Досягнуті домовленості

Переговори у Стамбулі 29 березня 2022 року

За результатами стамбульських переговорів сторони домовились про відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення та доставки гуманітарної допомоги. Це дозволило врятувати тисячі мирних жителів з районів активних бойових дій.

У липні 2022 року у Стамбулі сторони узгодили створення Спільного координаційного центру для забезпечення безпеки судноплавства через чорноморські порти України. Проте згодом Росія зірвала зернову угоду.

Які питання так і залишились нерозв'язаними

Попри певний прогрес, ключові питання залишилися без відповіді. Сторони не змогли домовитися про конкретні гарантії безпеки для України. Питання статусу Криму взагалі не потрапило до порядку денного переговорів.

Російська сторона висувала вимоги щодо повного нейтралітету України, скорочення чисельності наших збройних сил, а також прагнула зберегти під своїм контролем окуповані українські території. Сторони змогли узгодити більшість пунктів, залишивши лише кілька невирішених питань для обговорення на особистій зустрічі президентів України та Росії, яка так і не відбулася.

Також не вдалося досягти згоди щодо термінів та умов виведення російських військ з України. Російська сторона не продемонструвала готовності до реальних компромісів у цих питаннях. Переговорний процес зупинився через кілька важливих факторів. Звільнення українськими військами Київської та Харківської областей змінило ситуацію на фронті та баланс сил у переговорах.

Виявлення фактів воєнних злочинів російської армії у Бучі та Ірпені викликало обурення в українському суспільстві та знизило готовність до компромісів. Відсутність реальних поступок з боку Росії остаточно загальмувала переговорний процес.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Кремлі відповіли на ідею про переговори з Україною. Вони знову спробували перекласти відповідальність на Україну.