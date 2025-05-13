Це може змусити Путіна приїхати на зустріч із Зеленським у Стамбулі. Політолог назвав "гачок" для глави РФ

У Кремлі ще не визначилися остаточно щодо візиту до Туреччини

Володимир Путін прагне зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, який заявив, що може приїхати на переговори у Туреччині 15 травня. Тому глава Росії зацікавлений бути там.

Таку думку в ефірі "Київ 24" висловив політолог Ігор Чаленко. Він впевнений, що Трамп має можливість приїхати до Туреччини й це може стимулювати Путіна також бути там. Проте якщо глава Кремля знову буде тягнути час, Трамп не поїде до Стамбулу.

"Тобто, тут якраз йде такий гачок, що Путін сам зацікавлений в зустрічі з Трампом. Для того, щоб через кейс України обговорити інші питання … Тому, я думаю, що в даному випадку дійсно пропозиція з боку Сполучених Штатів варта уваги", — пояснив він.

Чаленко додав, що зараз Кремль ще вагається, як діяти далі. Хоча деякі представники РФ, наприклад віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Путін не поїде до Туреччини.

Можливі переговори у Стамбулі 15 травня — що відомо

Лідери чотирьох країн "коаліції рішучих" — Франції, Британії, Німеччини та Польщі 10 травня відвідали Київ. За результатами переговорів та телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом вони висунули Росії пропозицію про початок 30-денного перемир’я в Україні з 12 травня. Якщо РФ не погодиться, проти неї мали бути запроваджені чергові жорсткі санкції.

На це блискавично відреагував Путін — в ніч на 11 травня він запропонував Україні відновити прямі переговори "без попередніх умов" 15 травня у Стамбулі. Про пропозицію "коаліції рішучих" розпочати припинення вогню 12 травня лідер РФ нічого не сказав.

Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на переговори з РФ у Туреччині. Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до переговорів й він чекатиме Путіна у Стамбулі 15 травня.

Як повідомляв "Телеграф", за даними Bloomberg, США хочуть почекати на результати зустрічі України та РФ у Туреччині, перш ніж посилювати тиск на Путіна. Європейські лідери погодилися на це.