Град величиной с виноград засыпал Киев и другие области (видео)

Метеорологи прогнозируют, что холодная погода сохранится

Погода не перестает удивлять украинцев — в середине мая страну засыпало градом. Сегодня, 13 мая, он прошел в Киеве, Виннице, на Волыни, в Хмельницкой и Сумской областях.

Соответствующие видео распространили местные телеграммы. Синоптики говорят – это не последний холодный сюрприз на этой неделе.

В столице град выпал в первой половине дня. Кроме того, в Киеве прошла гроза и, пожалуй, не последняя на сегодня, поскольку Укргидрометцентр объявил из-за этого в Киевской области I уровень опасности, желтый.

На Волыни осадки были зафиксированы во Владимире утром. Местные жители спешили снять необычное явление на видео. В Днепропетровской области град размером с горошину наблюдали в Самаре.

Метеорологи прогнозируют, что холодная погода сохранится. В ближайшие дни по всей стране ожидается похолодание из-за поступления арктического воздуха. В большинстве регионов пройдут дожди.

Как образуется град и почему он выпадает весной

Град формируется в мощных грозовых облаках. Капли воды поднимаются восходящими потоками воздуха на большую высоту, где замерзают. Процесс повторяется многократно, пока ледяные шарики не становятся слишком тяжелыми и не падают на землю. Чаще всего град выпадает весной и летом при резких изменениях температуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в нескольких областях кардинально изменится погода. Из-за заморозков там объявлен оранжевый уровень опасности.