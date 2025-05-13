Операция "Турул": в сети разгоняют фейк о подготовке вторжения Венгрии на Закарпатье

Автор профиля часто публикует пророссийский и антиевропейский контент на правую аудиторию венгров

В соцсети X много внимания привлек фейк о якобы намерении Венгрии захватить Закарпатскую область. Сообщение подобного содержания было проиллюстрировано кадрами переброски военной техники.

Соответствующая запись была опубликована в профиле Based Hungary, который занимается ретрансляцией российской пропаганды и раздувания антиукраинской повестки на венгерскую аудиторию. Само сообщение было просмотрено более миллиона раз.

В нем упоминается о некой операции "Турул", названной в честь птицы из венгерской мифологии. Для иллюстрации поста было использовано видео с подготовки ежегодного фестиваля Ludovika, на котором показывают военную технику.

Абсурдность самой идеи проведения военной операции отметил встроенный в соцсеть искусственный интеллект Grok. Он отметил, что это спекулятивный сценарий, который существует, чтобы подогреть националистические настроения в Венгрии, но не как реальные планы военной операции.

Кроме того, он указал на то, что Венгрия вряд ли сможет провести военную операцию против страны, чья армия в разы крупнее, лучше оснащена и имеет реальный боевой опыт. Grok подчеркнул, что политика Будапешта тоже акцентирована на решении двусторонних проблем дипломатическим путем.

Как сообщалось ранее, 9 мая СБУ разоблачила агентурную сеть Венгрии на Закарпатье. Группа занималась изучением военных возможностей и состояния полиции. Кроме того, они пытались выяснить настроения местных жителей на случай, если венгерская армия войдет в область.

В Будапеште после этого обвинили Киев в антивенгерской пропаганде и объявили о высылке двух украинских дипломатов, которые якобы шпионили в пользу своей страны.