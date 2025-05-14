Укр

Самолет из Москвы летал над западом Украины на 9 мая? Радары засекли странность

Автор
Денис Подставной
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Автор
Flightradar засек самолет над Украиной
Flightradar засек самолет над Украиной

Борт принадлежит египетской частной авиакомпании

Пассажирские самолеты над Украиной продолжают фиксировать радары. При этом воздушное пространство с начала полномасштабной войны остается закрытым. Новую аномалию зафиксировали на западе страны.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar. Согласно им, радары зафиксировали пересечение украинской границы 9 мая. Официально об инциденте нигде не сообщалось, поэтому, скорее всего, информация объясняется сбоем в системе наблюдения за воздушным движением.

Речь идет о борте Boeing 737-8Q8, который принадлежит египетской частной авиакомпании Red Sea Airlines. 9 мая он выполнял рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх, однако якобы резко изменил курс и залетел в Украину, нарушив воздушное пространство в районе города Дрогобыч (Львовская область). После этого летательный аппарат продолжил свой маршрут, покинув воздушное пространство Украины.

Что это было?

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной остается закрытым. При этом мониторинговые сервисы уже неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими городами.

Причин этому может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неизвестный самолет пролетел над Львовом и областью.

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#Украина #Самолет #Сбой #FlightRadar24