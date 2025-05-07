Антициклон Riccarda несе сильні заморозки: помаранчевий рівень небезпеки оголосили в одній з областей

Синоптики попереджають про небезпеку

Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки через сильні заморозки на Львівщині. Вже з 8 травня на півночі області, а з 9 по 10 травня по всій території температура вночі та вранці може знизитись до 0-5 градусів.

Про це пресслужба ЛОВА попереджає через "Оповіщення ЦЗ" (Цивільного захисту). У інших західних та північних областях України очікується жовтий рівень небезпеки з заморозками до 0-3 градусів.

Згідно з повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у місті Львові 9-10 травня вночі та вранці також очікується сильний заморозок від 0 до 2 градусів.

Погода в Україні у ці дні за даними Укргідрометцентру загалом буде прохолодною. У четвер, 8 травня, майже без опадів, лише вночі на Півдні та Сході, а вдень у Карпатах можливий короткочасний дощ.

Температура повітря також відчутно знизиться. У західних і північних регіонах вночі буде від +1 до +8 градусів, а вдень не вище +10…+16 градусів. На решті території трохи тепліше: вночі +8…+13, вдень +15…+20 градусів. Вітер переважно північно-східний та північний, 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 8 травня

У п'ятницю, 9 травня, погоду знову змінить циклонічний вихор із півдня. Він принесе щільну хмарність і значні опади — від 5 до 15 мм за добу. Через наявність як теплих, так і холодних ділянок фронту, дощі можливі протягом усієї доби.

На високогір'ї Карпат у п'ятницю вночі можливий навіть мокрий сніг. Однак на 9 травня заморозки в Україні поки не прогнозують, крім Львівської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що заморозки наробили біди фермерам в Україні. Морози не аби як пошкодили городину.