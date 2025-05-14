На Чернігівщині з могили Героя вкрали символічний елемент: його могли здати на металолом
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На Чернігівщині пошкодили меморіал загиблому саперу
На кладовищі Горбачівського старостинського округу невідомі пошкодили пам'ятник загиблому воїну Івану Тимощуку. Вандали намагалися відламати гільзу з меморіалу, внаслідок чого пам'ятник тріснув.
Про цей ганебний випадок повідомила Любов Вальченко у соціальних мережах. За її словами, пам'ятник встановила мати загиблого Героя — Валентина Степанівна Сініцина.
Припускають, що злочинці намагалися викрасти металеву гільзу для здачі на металобрухт. Жінка вимагає покарання винних.
Іван Тимощук народився 4 липня 1997 року в селі Іванівка Сарненського району Рівненської області. Останнім часом проживав у селі Зелене Бобровицької громади, кажуть у міськраді.
3 липня 2023 року, Івана мобілізували до Збройних Сил України. Він проходив навчання в центрі десантно-штурмових військ та у Великій Британії. У підрозділі обіймав посаду сапера.
26-річний воїн загинув 7 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність у захисті України.
Раніше "Телеграф" також писав, що вандали у Дніпрі понівечили Алею пам’яті військових. Вони зламали усі прапори України.