У Дніпрі вандали понівечили Алею пам’яті військових: зламали усі прапори України (відео)

Алею рідні полеглих створили власноруч

У Дніпрі вандали понівечили прапори України на Алеї пам'яті на одному з житлових масивів. Рідні самостійно облаштовували це місце.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Точної дати інциденту не відомо, але відео у мережі з'явилось 8 квітня.

"Вандали понівечили прапори на алеї памʼяті поблизу ж/м Покровський. Відео надіслали обурені місцеві мешканці. Рідні самостійно облаштовували цю алею", — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що маленькі прапори здебільшого стоять, але йдеться про великі, які були вмонтовані у залізничні опори. Їх повністю повалено, подекуди вирвано з землі. Як зазначають дніпряни, негода, що вирує зараз в області, не могла такого наробити.

Нагадаємо, що нещодавно невідомі на Вінниччині вчергове пограбували могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича, позивний — Грінка. Інцидент стався на кладовищі "Сабарів-1". Вандали вкрали дерев’яну булаву та три свічки. Це не перша крадіжка з могили Гринцевича. У червні мати загиблого захисника розповіла, що з могили забрали іграшкового собаку, яку жінка подарувала Назарію, коли тому було 1,6 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.