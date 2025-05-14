На Черниговщине из могилы Героя украли символический элемент: его могли сдать на металлолом

В Черниговской области повредили мемориал погибшему саперу

На кладбище Горбачевского старостинского округа неизвестные повредили памятник погибшему воину Ивану Тимощуку. Вандалы пытались отломить гильзу из мемориала, в результате чего памятник треснул.

Об этом позорном случае сообщила Любовь Вальченко в социальных сетях. По ее словам, памятник установила мать погибшего Героя — Валентина Степановна Синицына.

Предполагают, что преступники пытались похитить металлическую гильзу для сдачи на металлолом. Женщина требует наказания виновных.

Иван Тимощук родился 4 июля 1997 в селе Ивановка Сарненского района Ровенской области. В последнее время проживал в селе Зеленое Бобровицкой общины, говорят в горсовете.

3 июля 2023 года Ивана мобилизовали в Вооруженные Силы Украины. Он проходил обучение в центре десантно-штурмовых войск и в Великобритании. В подразделении занимал должность сапера.

26-летний воин погиб 7 сентября 2023 во время выполнения боевого задания, проявив стойкость и мужество в защите Украины.

Ранее "Телеграф" также писал, что вандалы в Днепре изуродовали Аллею памяти военных. Они сломали все флаги Украины.