Впечатляющее состояние при зарплате в 9 тысяч: нардеп задекларировал 500 миллионов сбережений

Ивахив задекларировал рекордные доходы за 2024 год

Пол миллиарда дохода при зарплате 9 тысяч гривен – такие цифры показал в декларации депутат Степан Ивахив. Народный избранник из группы "За будущее" заработал деньги на своем бизнесе и инвестициях.

Только в ценные бумаги он вложил около 200 миллионов гривен. Об этом свидетельствует декларация нардепа за 2024 год.

Инвестиционный портфель депутата поражает масштабами. Он приобрел 800 облигаций американского госказначейства на 3,3 миллиона гривен и 1194 украинских ОВГЗ стоимостью 49,5 миллиона. Акции АО "Банк инвестиций и сбережений" в его портфеле оцениваются в 116,5 миллиона гривен.

Ивахив живет в селе Липины под Луцком, где владеет четырьмя земельными участками. Три участка принадлежат его бывшей супруге, но пользуется ими вся семья. Дом, где проживает депутат, также принадлежит экс-жене и оценен в 438 тысяч гривен. Дополнительно он арендует гостевой дом у компании бывшей супруги.

Бизнес-империя нардепа охватывает 19 компаний в шести странах. В Украине зарегистрировано 13 фирм, среди которых "Клуб сыра", "Каневсиртрейд" и "Минералы Прикарпатья".

Кроме финансовых активов депутат задекларировал предметы роскоши. В его коллекции – восемь элитных часов, четыре пары запонок из драгоценных металлов и костюмы от мировых брендов Zilli, Kiton и Brioni. Творческий сборник включает картины Бориса Буряка, работу Анатолия Криволапа и старинную икону XVIII века.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем похвасталась в декларации судья Кушнир, которая судила активистов Майдана. Ее зарплата за 2024 год тоже немалая.