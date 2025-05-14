Гладковського не затримано? Що каже його адвокат

Руслан Волинець прояснив ситуацію щодо затримання Свинарчука

Повідомлення про затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, відомого також як Свинарчук, не відповідають дійсності. Він перебуває в Іспанії, але рішення іспанським судом про його затримання чи внесення застави не ухвалювалося.

Наразі справа слухається у ВАКС. Про це адвокат Гладковського Руслан Волинець повідомив у Facebook.

"Сьогодні в багатьох ЗМІ було оприлюднено інформацію про затримання в Іспанії Гладковського Олега Володимировича. З урахуванням чисельних звернень, хочу повідомити, що наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення", — йдеться у публікації.

Детальніше, хто такий Свинарчук-Гладковський, читайте в нашому матеріалі "Його прізвище стало синонімом корупції: що відомо про Свинарчука, його схеми та елітне життя в Іспанії"

Зазначається, що кримінальне провадження, в рамках якої здійснюється розшук, стосується обставин щодо виробництва військових автомобілів для ЗСУ у 2016-2017 роках. Наразі ця справа слухається у Вищому антикорупційному суді.

"Стосовно розшуку, то, на мій погляд, він є штучний, оскільки правоохоронним органам України та суду, стороною захисту було завчасно повідомлено про місцезнаходження Гладковського О.В., як точну адресу його проживання, так і засоби звʼязку. Щобільше, Гладковський О.В. довго брав участь у розгляді справи в режимі відеоконференції. Але саме за ініціативою сторони обвинувачення, яку підтримав суд, було прийнято рішення, про необхідність його особистої участі у суді", — написав Волинець.

Адвокат Свинарчука-Гладковського також нагадав, що ще на початку березня 2022 року, коли це не було поширеною практикою, його підзахисний клопотав про перерахування застави у сумі 10,6 млн грн на користь ЗСУ. За словами Волинця, ця сума дорівнює до "начебто заподіяних збитків в рамках обставин закупівлі автомобілів".

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