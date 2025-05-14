Його прізвище стало синонімом корупції: що відомо про Свинарчука, його схеми та елітне життя в Іспанії

Хто такий Олег Гладковський? Шлях від Свинарчука до фігуранта гучних скандалів та міжнародного розшуку

В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, відомого також як Свинарчук. Він перебував у міжнародному розшуку у зв'язку з кримінальними провадженнями щодо зловживання службовим становищем.

Ім’я затриманого назвав журналіст "Української правди" Михайло Ткач. Гладковський, який очолював Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу, пов'язаний з багатьома скандалами та є фігурантом кількох розслідувань. "Телеграф" зібрав усе, що відомо про його діяльність та біографію.

Хто такий Гладковський та чому його прізвище стало мемом

Олег Гладковський до 2014 року мав прізвище Свинарчук, яке змінив після приходу до влади Петра Порошенка, з яким мав давні дружні та бізнесові зв'язки. Українцям він став відомий після гучного скандалу 2019 року, коли журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування про корупційні схеми в оборонній сфері.

Згідно з розслідуванням, компанія "Оптимумспецдеталь", пов'язана з сином Гладковського Ігорем, постачала контрабандні російські запчастини для української військової техніки за завищеними цінами. Це завдало державі збитків на десятки мільйонів гривень.

У жовтні 2019 року Гладковському повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем із збитками державі на понад 17 млн грн. Йому також інкримінували внесення недостовірних відомостей до декларації – він не зазначив доходи дружини від оренди елітної нерухомості в Києві.

Бізнес-зв'язки та елітна нерухомість

Гладковський був співвласником корпорації "Богдан Моторс", яка 2021 року збанкрутувала із загальним боргом перед кредиторами у 6,7 млрд грн. Журналісти також виявили, що родина Гладковського володіє елітною віллою в Іспанії через компанію Toulousse Investments SL.

Цікаво, що син Гладковського Ігор очолює почесне консульство Сейшельських островів у Києві, розташоване в офісі компанії "Хюндай Мотор Україна", що належить родині експосадовця.

Після скандалу слово "свинарчуки" стало загальною назвою для корупціонерів, які наживаються на війні та використовують державні посади для збагачення. У 2023 році суд заочно заарештував Гладковського. До моменту затримання він перебував у міжнародному розшуку.

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