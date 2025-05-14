Гладковский не задержан? Что говорит его адвокат

Руслан Волынец прояснил ситуацию с задержанием Свинарчука

Сообщения о задержании бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, известного также как Свинарчук, не соответствуют действительности. Он находится в Испании, но решение испанским судом о его задержании или внесении залога не принималось.

Сейчас дело слушается в ВАКС. Об этом адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил в Facebook.

"Сегодня во многих СМИ была обнародована информация о задержании в Испании Гладковского Олега Владимировича. С учетом многочисленных обращений, хочу сообщить, что сейчас, Гладковский Олег Владимирович не задержан. Да, он находится в Испании, но в отношении него не принималось решение испанским судом о его задержании или внесении залога, как условии освобождения.

Подробнее о том, кто такой Свинарчук-Гладковский, читайте в нашем материале "Его фамилия стала синонимом коррупции: что известно о Свинарчуке, его схемах и элитной жизни в Испании"

Отмечается, что уголовное производство, в рамках которого осуществляется розыск, касается обстоятельств производства военных автомобилей для ВСУ в 2016-2017 годах. Пока это дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.

"Что касается розыска, то, на мой взгляд, он искусственный, поскольку правоохранительным органам Украины и суду стороной защиты было заблаговременно сообщено о местонахождении Гладковского А.В., как точный адрес его проживания, так и средства связи. Более того, Гладковский А.В. долго принимал участие в рассмотрении дела в режиме видеоконференции. Но именно по инициативе стороны обвинения, поддержанной судом, было принято решение о необходимости его непосредственного участия в суде", — написал Волынец.

Адвокат Свинарчука-Гладковского также напомнил, что еще в начале марта 2022, когда это не было распространенной практикой, его подзащитный ходатайствовал о перечислении залога в сумме 10,6 млн грн в пользу ВСУ. По словам Волынца, эта сумма равна "якобы причиненному ущербу в рамках обстоятельств закупки автомобилей".

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