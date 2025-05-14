Зеленського довелося вмовляти? WP розповіли, що відбувалося за лаштунками підготовки до переговорів

Переконати президента України нібито зміг Віткофф

Президент України Володимир Зеленський спочатку не бачив сенсу у переговорах із представниками Росії в Стамбулі, якщо на них особисто не прибуде Володимир Путін. Утім, під тиском США та ЄС український лідер погодився направити на зустріч свою делегацію.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на дипломатичні джерела. За даними видання, західні союзники переконали Зеленського у важливості присутності хоча б високопосадовців — зокрема, голови Офісу президента Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Водночас частина українського керівництва розглядала такий формат перемовин як безперспективний, а сам Зеленський "взагалі не бачив сенсу їхати", сказав один із європейських дипломатів.

У статті йдеться, що спецпредставник США Стів Віткофф зміг переконати українську сторону, що участь у переговорах вигідна незалежно від того, з’явиться російська делегація чи ні. У разі відмови Москви прибути, відповідальність за зрив ляже саме на неї. Якщо ж обидві сторони таки зустрінуться, це може стати кроком до припинення бойових дій.

The Washington Post зазначає, що майбутні переговори в Стамбулі вже вплинули на позицію європейських лідерів щодо нових санкцій проти РФ. Раніше передбачалося узгодження спільного пакету обмежень з Вашингтоном, однак пропозиція Путіна провести перемовини зірвала ці плани. Учасники дипломатичних контактів підкреслюють: Москва не уточнила, хто саме представлятиме Росію в Туреччині, що викликає додаткові сумніви в Києві щодо щирості намірів Кремля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що, схоже, президент США Дональд Трамп поки не визначився, чи вводить його в оману російський лідер Володимир Путін. Очікується, що найближчими днями Трамп оголосить свою позицію щодо щирості Кремля у питанні припинення війни в Україні.