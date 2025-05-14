Зеленского пришлось уговаривать? WP рассказали, что происходило за кулисами подготовки к переговорам

Убедить президента Украины якобы смог Виткофф

Президент Украины Владимир Зеленский поначалу не видел смысла в переговорах с представителями России в Стамбуле, если на них лично не прибудет Владимир Путин. Однако под давлением США и ЕС украинский лидер согласился направить на встречу свою делегацию.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, западные союзники убедили Зеленского в важности присутствия хотя бы высокопоставленных должностных лиц — в частности, главы Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В то же время, часть украинского руководства рассматривала такой формат переговоров как бесперспективный, а сам Зеленский "вообще не видел смысла ехать", сказал один из европейских дипломатов.

В статье говорится, что спецпредставитель США Стив Уиткофф смог убедить украинскую сторону, что участие в переговорах выгодно независимо от того, появится российская делегация или нет. В случае отказа Москвы прибыть, ответственность за срыв ляжет именно на нее. Если же обе стороны встретятся, это может стать шагом к прекращению боевых действий.

The Washington Post отмечает, что предстоящие переговоры в Стамбуле уже повлияли на позицию европейских лидеров по поводу новых санкций против РФ. Ранее предполагалось согласование совместного пакета ограничений с Вашингтоном, однако предложение Путина провести переговоры сорвало эти планы. Участники дипломатических контактов подчеркивают: Москва не уточнила, кто именно будет представлять Россию в Турции, что вызывает дополнительные сомнения в Киеве по поводу искренности намерений Кремля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, похоже, президент США Дональд Трамп пока не определился, вводит ли его в заблуждение российский лидер Владимир Путин. Ожидается, что в ближайшие дни Трамп объявит свою позицию по поводу искренности Кремля в вопросе прекращения войны в Украине.