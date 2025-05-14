Не только Ермак и Сибига: кто вместе с Зеленским присоединится к переговорам в Стамбуле

В делегацию вошли уже привычные участники прошедших переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая посетит Турцию, где планирует провести переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках визита также не исключается встреча с российской делегацией.

Как сообщает Radio NV со ссылкой на источники, приближенные к главе государства, вместе с Зеленским в Турцию отправятся ключевые представители его команды. В частности, речь идет о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, министре обороны Рустеме Умерове, дипломатическом советнике президента Игоре Жовкве и министре иностранных дел Андрее Сибиге, который уже находится на месте.

"Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции", — отметил источник.

Пока неизвестно, кто именно будет представлять Россию на этих переговорах. По данным российских СМИ, состав делегации Кремль объявит только в четверг, 15 мая. Решения объясняют стремлением российской стороны "лишить Украину пространства для маневрирования".

Напомним, ранее Телеграф писал, что Украина и Россия декларируют готовность к мирному диалогу, однако конкретные параметры возможного соглашения до сих пор не очерчены четко, а сопутствующие риски остаются высокими. Среди ключевых разногласий – вопросы гарантий безопасности, нейтрального статуса Украины, контроля над оккупированными территориями, сохранения санкций и механизмы послевоенного восстановления.