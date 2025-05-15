Лише одне питання. Стало відомо, що обговорюватимуть на переговорах у Стамбулі

Є лише один пункт порядку денного

У четвер, 15 травня, делегації Росії та України обговорюватимуть тільки одне питання, і це буде 30-денне припинення вогню.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на українських чиновників.

Попри те, що Зеленський закликав Путіна приїхати особисто, російський президент відправив до Стамбулу групу молодих чиновників, пише видання. Українські чиновники ж заявили, що на зустрічі з російською командою обговорюватиметься лише 30-денне припинення вогню, зокрема, як його запровадити та контролювати. Журналісти нагадують, що Україна ще в березні погодилась на це. Ідею запропонувала адміністрація Трампа, а у Путіна за весь цей час не спромоглись прокоментувати пропозицію.

Російську делегацію очолять ті люди, які були на минулих переговорах — Володимир Мединський та Олександр Фомін. Востаннє прямі переговори між Росією та Україною відбулись в березні 2022, але тоді вони припинились через контрнаступ України на Київ та північ України, коли Росія зазнала військової поразки.

Зеленський ж готовий зустрітись з Путіним, якщо той приїде. Проте рішення російського президента відправити молодих чиновників зведе переговори нанівець, кажуть західні дипломати. Все через те, що Путін не хоче поступатись — йому лише треба, щоб Україні як суверенній державі настав кінець.

Всю актуальну інформацію про переговори читайте в матеріалі "Телеграфу": Переговори України та Росії у Стамбулі: головне на цю годину (оновлюється).

Раніше "Телеграф" також писав, що Трампа не буде в Стамбулі, а Сибіга вже зустрівся з Рубіо та сенатором Гремом.