Україну могли назвати по-іншому: історик розкрив приголомшливі факти (фото)
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Ця назва набула популярності в Києво-Могилянській академії
Україна могла мати іншу назву — "Роксоланія". Свого часу вона була популярною в інтелектуальних колах, але з часом зникла.
Про це сказав український історик Олександр Алфьоров. Він сказав, що цю назву хотіли започаткувати ще у XVI–XVIII століттях.
"Ви знаєте, що наша країна могла називатися не Україною, а Роксоланією? Наша середньовічна українська держава мала назву Русь. Греки називали нас Росс або Россяс, а в Західній Європі цю назву латинізували в Рутенію", — розповів він.
Як з’явилась назва "Роксоланія"
Він також зазначив, що у середині XVI століття значний вплив на українську шляхту справив Станіслав Оріховський, який висунув ідею про сарматське походження як польської, так і руської шляхти. При цьому русини ототожнювали себе не з усіма сарматами загалом, а з конкретним племенем – Роксоланами.
"Шляхтичі-русини ідентифікували себе сарматським племенем Роксоланів. А поляки – просто сарматами. Від того часу в інтелектуальних колах нерідко можна зустріти назву нашої держави як Роксоланія", — поділився історик.
Де використовувалась назва "Роксоланія"
Найбільшої популярності ця назва набула серед освічених верств суспільства, зокрема в середовищі Києво-Могилянської академії. "Роксоланія" активно використовувалася в літературних творах, на картах і в університетських колах.
Він також зазначив, що з плином часу вона не змогла конкурувати з народною назвою й уже наприкінці XVIII століття "Роксоланія" поступово зникає з ужитку, поступаючись більш звичній та зрозумілій назві – "Україна", яка й закріплюється остаточно.
Раніше "Телеграф" писав, де був перший театр в Києві то що там можна побачити сьогодні.