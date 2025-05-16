Украину могли назвать по-другому: историк раскрыл ошеломляющие факты (фото)

Это название приобрело популярность в Киево-Могилянской академии

Украина могла иметь другое название — "Роксолания". В свое время она была популярна в интеллектуальных кругах, но со временем исчезла.

Об этом сказал украинский историк Александр Алферов. Он сказал, что это название хотели положить начало еще в XVI–XVIII веках.

"Вы знаете, что наша страна могла называться не Украиной, а Роксоланией? Наше средневековое украинское государство называлось Русь. Греки называли нас Росс или Россяс, а в Западной Европе это название латинизировали в Рутению", — рассказал он.

Как появилось название "Роксолания"

Он также отметил, что в середине XVI века значительное влияние на украинскую шляхту оказал Станислав Ореховский, выдвинувший идею о сарматском происхождении как польской, так и русской шляхты. При этом русины отождествляли себя не со всеми сарматами в целом, а с конкретным племенем – Роксоланами.

"Роксолания" на старинной карте

"Шляхтичи-русины идентифицировали себя сарматским племенем Роксоланов. А поляки — просто сарматами. С тех пор в интеллектуальных кругах нередко можно встретить название нашего государства как Роксолания", — поделился историк.

Где использовалось название "Роксолания"

Наибольшую популярность это название приобрело среди образованных слоев общества, в частности в среде Киево-Могилянской академии. "Роксолания" активно использовалась в литературных произведениях, на картах и в университетских кругах.

Он также отметил, что с течением времени она не смогла конкурировать с народным названием и уже в конце XVIII века "Роксолания" постепенно исчезает из употребления, уступая более привычному и понятному названию — "Украина", которое и закрепляется окончательно.

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