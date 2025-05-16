Рівненський топсуддя має майно в окупації та статки в Польщі. Що ще цікавого у його декларації

Суддя з Рівного тримає десятки тисяч євро в іноземних банках

Українські судді мають одні з найвищих офіційних зарплат серед державних службовців, але іноді їхні статки викликають чимало запитань. Голова Господарського суду Рівненської області Вадим Торчинюк нещодавно подав декларацію, яка розкриває цікаві деталі його фінансового становища.

Виявляється, високопосадовець тримає значні суми в іноземній валюті на рахунках у польських банках, що суттєво перевищують його річний дохід. Окрім фінансових активів за кордоном, суддя володіє численними об'єктами нерухомості, включаючи майно в анексованому Криму. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру декларацій.

За інформацією з декларації, Вадим Торчинюк має на рахунках у польських банках 71 015 євро та 24 686 доларів у BNP Paribas Bank Polska, а також 6 020 євро та 8 690 доларів у PKO Bank Polski. Крім банківських коштів, суддя задекларував готівкові заощадження у розмірі 50 000 євро та 40 000 доларів.

При цьому офіційна заробітна плата голови суду за 2024 рік становила 1 491 471 гривню. Інших доходів у декларації не зазначено.

У власності Вадима Торчинюка є чимало нерухомості: дві квартири, будинок відпочинку в смт Шацьк, елінг та нежитлове приміщення в селі Малий Маяк у тимчасово окупованому Криму. Також він є власником численних земельних ділянок у Волинській області загальною площею понад 10 000 квадратних метрів.

Кім того, суддя має у власності автомобілі Mercedes-Benz Citan 2014 року випуску та BMW 730 2019 року. Також він користується автомобілем BMW i5 2023 року випуску, який офіційно зареєстрований на іншу особу.

Серед цінного майна в декларації вказані три дорогі годинники брендів Patek Philippe, Ulysse Nardin та Audemars Piguet.

Цікаво також, що і сам суддя Вадим Торчинюк, і його дружина Аліса Соловйова мають посвідки на проживання у Польщі, а діти Джордж і Олівія мають громадянство США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у декларації судді КСУ знайшли цікаві факти. Автомобіля та нерухомості у судді, судячи з декларації, немає.