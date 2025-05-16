Коли в Україну прийде справжнє літо. Народний синоптик дав детальний прогноз
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Українці можуть планувати відпочинок і купувати креми від сонця
Після місяця розчарувань, яким для українців стане червень, перша декада липня нарешті порадує підвищенням температури повітря. А в окремі дні буде спостерігатися значна спека.
Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він розповів, які ще погодні сюрпризи принесе другий місяць літа-2025.
Більше читайте у публікації: "Тільки один спекотний місяць: літо-2025 здивує українців, обіцяє народний синоптик".
За його словами, в цей період опадів майже не прогнозується. Це вже буде справжнє літо, запевняє народний синоптик.
Друга декада збереже тепло і ясну погоду від першої десятиденки липня.
— Інколи буде спекотно. Та все ж друга частина цієї декади принесе більш помірне тепло. В деяких регіонах з'явиться можливість слабких короткочасних опадів, — попереджає Деркач.
Третя декада липня буде з опадами, але не затяжними.
— Цей період триватиме один-два дні. Відповідно, теплі дні зміняться на дні з помірним теплом, яке супроводжуватиметься поривами вітру наприкінці липня, — підкреслив знавець погоди.
Нагадаємо, провідна науковиця, фізик атмосфери та заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова пояснила "Телеграфу", чому у прогнозах синоптиків багато помилок.