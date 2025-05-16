Температура будет бить рекорды? Народный синоптик назвал самый жаркий месяц лета

Жарко будет по всей Украине, но некоторые регионы будут выделяться

Лето 2025 будет удивлять украинцев своей погодой. Об этом в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

По его словам, в июне температурные показатели будут расти каждую декаду и достигнут пика в последней, третьей декаде. Осадков будет мало.

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— Июль покажет пик температуры в первой декаде (жара до +30°C и более) и в середине месяца будет умеренное тепло. Осадков много не будет.

Август окажется неоднозначным в регионах Украины. В первой декаде на западе и частично на севере будет тепло и даже жарко. И все же на юге, востоке и в центре Украины будет еще жарче, — говорит народный синоптик.

Это, пожалуй, будет самый жаркий период всего лета. В конце месяца температура снизится пройдут осадки, — объяснил знаток погоды.

Напомним, ведущая ученая, физик атмосферы и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова объяснила "Телеграфу", почему в прогнозах синоптиков много ошибок.