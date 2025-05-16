"Наші діти їдять помиї": батьки показали, чим годують школярів у гімназії Дніпра

Харчування на початку навчального року було значно кращим

У Дніпрі батьки школярів обурені тим, що їхнім дітям подають в їдальні. Учні гімназії №39 отримують на обід страви, які виглядають як "помиї".

Про це повідомили батьки одного з учнів у Facebook-спільноті "Житломасив Північний". Від такого харчування багато школярів просто відмовляються.

Обурені батьки оприлюднили фотографії шкільного обіду, який подавали учням гімназії №39. На тарілці видно незрозумілу масу, яку містяни в коментарях порівнюють із "жижею" або "баландою".

Серед страв, які подавали дітям, були "каша", запіканка та салат. Примітно, що до салату з капусти та запіканки у батьків претензій немає, але чи то каша, чи перша страва викликала хвилю невдоволення через свій неприємний вигляд.

У коментарях до публікації деякі дніпряни припускають, що незрозуміла маса на тарілці може бути крем-супом, але навіть за такої умови вигляд страви надто непривабливий і не заохочує дітей до споживання. Харчування на початку навчального року було значно кращим, але зараз діти просто відмовляються від таких обідів, пишуть під дописом.

Також батьки скаржаться на напої – холодне какао та чай без цукру, що подаються до обіду. За словами мами учня гімназії, яка опублікувала скаргу: "Наші діти їдять, по факту, "помиї".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що школярі проходитимуть військову підготовку — з тиром, смугами перешкод та домедичною допомогою. У мережі розгорілася активна дискусія щодо рішення влади.