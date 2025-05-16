"Наши дети едят помои": родители показали, чем кормят школьников в гимназии Днепра

Питание в начале учебного года было значительно лучше

В Днепре родители школьников возмущены тем, что их детям подают в столовой. Ученики гимназии №39 получают на обед блюда, которые выглядят как "помои".

Об этом сообщили родители одного из учеников в Facebook-сообществе "Жилмассив Северный". От такого питания многие школьники просто отказываются.

Возмущенные родители обнародовали фотографии школьного обеда, который подавали учащимся гимназии №39. На тарелке видна непонятная масса, которую горожане в комментариях сравнивают с "жижей" или "баландой".

Среди блюд, подаваемых детям, были "каша", запеканка и салат. Примечательно, что к салату из капусты и запеканки у родителей претензий нет, но каша или первое блюдо вызвало волну недовольства из-за своего неприятного вида.

В комментариях к публикации некоторые днепряне предполагают, что непонятная масса на тарелке может быть крем-супом, но даже при таком условии вид блюда слишком непривлекателен и не поощряет детей к употреблению. Питание в начале учебного года было значительно лучше, но сейчас дети просто отказываются от таких обедов, пишут под сообщением.

Также родители жалуются на напитки – холодное какао и чай без сахара, которые подаются к обеду. По словам мамы ученика гимназии, опубликовавшей жалобу: "Наши дети едят, по факту, "помои".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что школьники будут проходить военную подготовку — с тиром, полосами препятствий и медицинской помощью. В сети разгорелась активная дискуссия из-за решения властей.