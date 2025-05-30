Діти розчаровані, батьки обурені. Зеленський переніс День захисту дітей на похмурий холодний місяць

На 1 червня для них запланували розваги та активності

День захисту дітей в Україні більше не відзначається 1 червня. Президент Володимир Зеленський переніс його на 20 листопада (Всесвітній день дитини).

Відповідний указ глави держави №355 з'явився на сайті президента за день до скасованого свята — 30 травня. Документ набирає чинності з дня його опублікування.

В указі пояснюється, що його ухвалено з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету. Також мета цього кроку — посилення співпраці з міжнародною спільнотою задля захисту прав і найкращих інтересів дитини.

Всесвітній день дитини — 20 листопада

Всесвітній день дитини Universal Children's Day) дійсно святкується 20 листопада. Його було встановлено резолюцією ООН у 1954 році як день світового братерства і взаєморозуміння дітей, підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення добробуту дітей в усьому світі.

Міжнародний день захисту дітей — 1 червня

Проте святкування 1 червня Міжнародного дня захисту дітей не є радянським винаходом. Його було засновано в листопаді 1949 року у Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. У цей день влаштовуються різні розважальні заходи для дітей — конкурси з подарунками, концерти, всілякі виставкові та пізнавальні заходи.

Це було логічно, адже 1 червня — перший день літа, початок літніх канікул. Діти в Україні чекали на цей день, готувалися до прогулянки та цікавих заходів.

Чому в мережі обурені рішенням Зеленського

Українці негативно сприйняли рішення про перенесення Дня захисту дітей з першого дня літа на 20 листопада, коли зазвичай холодно та похмуро. Також коментатори вказують на те, що повідомлення про це з'явилися напередодні свята, коли для дітей вже підготували та запланували різні заходи та активності.

"30 травня президент підписав указ про перенесення Дня захисту дітей з 1 червня на 20 листопада. 30 травня Карл! Уявляю обличчя всіх тих, хто готував на завтра — післязавтра святкові заходи для дітей з нагоди післязавтрашнього вже не свята", "В червні тепло, концерти дитячі, гойдалки привозять, а в листопаді зимові куртки", "В дітей і так забрали дитинство, корона, війна…", "І що тепер на День захисту дітей в холоднечу ні в зоопарк не повести, ні на гойдалках покатать", "І що далі? Приймуть закон, щоб усі люди перенесли свою дату народження?", — пишуть в коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", останній дзвоник 2025 року пролунав в більшості навчальних закладів України 30 травня. Проте, частина дітей вчитиметься і влітку.