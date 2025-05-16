Україна, як завжди, серед найкращих: усі фіналісти Євробачення 2025 та їх яскраві виступи (відео)

26 країн боротимуться за перемогу у гранд-фіналі пісенного конкурсу

У четвер, 15 травня, у швейцарському Базелі пройшов другий півфінал міжнародного музичного конкурсу Євробачення 2025. Цього дня за місце у гранд-фіналі боролися 16 країн-учасниць і лише десятці вдалося пройти далі.

Цього разу жителі України не могли голосувати за виконавця, що сподобався. У підсумку за результатами глядацького голосування, фіналістами Євробачення стали Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта та Греція. Вони приєдналися до фіналістів першого півфіналу, серед яких найкращі з найкращих — наші українські хлопці з гурту Ziferblat з їх конкурсною піснею Bird of Pray.

Масштабний фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 17 травня. Цього дня свої виступи представлять 26 країн. До 20 учасників, які пройшли через два півфінали, приєднаються минулорічна переможниця — Швейцарія, а також представники країн "великої п’ятірки": Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції. Усі вони також вийдуть на головну сцену, щоб поборотися за кришталевий трофей Євробачення 2025.

Усі фіналісти Євробачення 2025: відео

Учасники першого півфіналу

Норвегія. Kyle Alessandro — "Lighter"

Албанія. Shkodra Elektronike — "Zjerm"

Швеція. KAJ — "Bara bada bastu"

Ісландія. Væb — "Róa"

Нідерланди. Claude — "C’est La Vie"

Польща. Justyna Steczkowska — "Gaja"

Сан-Маріно. Gabry Ponte — "Tutta l’Italia"

Естонія. Tommy Cash — "Espresso macchiato"

Португалія. Napa — "Deslocado"

Україна. Ziferblat — "Bird of Pray"

Учасники другого півфіналу

Литва. Katarsis — "Tavo akys"

Ізраїль. Yuval Raphael — "New Day Will Rise"

Вірменія. Parg — "Survivor"

Данія. Sissal — "Hallucination"

Австрія. JJ — "Wasted Love"

Люксембург. Laura Thorn — "La poupée monte le son"

Фінляндія. Erika Vikman — "Ich komme"

Латвія. Tautumeitas — "Bur man laimi"

Мальта. Miriana Conte — "Serving"

Греція. Klavdia — "Asteromáta"

"Велика п’ятірка" та приймаюча Євробачення 2025 Швейцарія

Швейцарія Zoë Më — "Voyage"

Британія. Remember Monday — "What The Hell Just Happened?"

Німеччина. Abor & Tynna — "Baller"

Італія. Lucio Corsi — "Volevo essere un duro"

Іспанія. Melody — "Esa diva"

Франція. Louane — "Maman"

Як ми знаємо, жодне Євробачення не обходиться без скандалів. Цього року багато фанів конкурсу об'єдналися проти представника Естонії, репера Tommy Cash, який має виступити у фіналі з піснею Espresso Macchiato. Відомо, що Tommy Cash раніше їздив до окупованого Криму. Крім того, проти участі Ізраїлю на Євробаченні виступило понад 70 колишніх учасників. Також конкурс потрапив у скандал через Росію.