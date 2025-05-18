Україна віддала максимальні 12 балів несподіваному учаснику на Євробаченні 2025

Стало відомо, хто отримав від України 12 балів, а хто – 1 бал

У суботу, 17 травня, у швейцарському місті Базель пройшов гранд-фінал конкурсу "Євробачення", на якому нашу країну представив Ziferblat. Професійне журі України також оцінило виступи фіналістів та вирішило найвищий бал (12) віддати Німеччині.

Після завершення конкурсної частини "Євробачення" розпочалося голосування: представники країн-учасниць у прямому ефірі оголошували свої оцінки. Почесну місію озвучити результати від імені України цього року довірили Jerry Heil, яка торік разом з Alyona Alyona посіли третє місце на міжнародному конкурсі.

Отже, результати голосування професійного журі від України мають такий вигляд:

Німеччина – 12 балів;

Велика Британія – 10 балів;

Італія – 8 балів;

Швейцарія – 7 балів;

Латвія – 6 балів;

Естонія – 5 балів;

Португалія — 4 бали;

Люксембург — 3 бали;

Ізраїль — 2 бали;

Австрія – 1 бал;

Україна оцінила фіналістів Євробачення 2025

"Телеграф" писав раніше, що гурт Ziferblat гідно представив Україну на Євробаченні 2025. Відео яскравого виступу українців у гранд-фіналі.