Україна віддала максимальні 12 балів несподіваному учаснику на Євробаченні 2025
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Стало відомо, хто отримав від України 12 балів, а хто – 1 бал
У суботу, 17 травня, у швейцарському місті Базель пройшов гранд-фінал конкурсу "Євробачення", на якому нашу країну представив Ziferblat. Професійне журі України також оцінило виступи фіналістів та вирішило найвищий бал (12) віддати Німеччині.
Після завершення конкурсної частини "Євробачення" розпочалося голосування: представники країн-учасниць у прямому ефірі оголошували свої оцінки. Почесну місію озвучити результати від імені України цього року довірили Jerry Heil, яка торік разом з Alyona Alyona посіли третє місце на міжнародному конкурсі.
Отже, результати голосування професійного журі від України мають такий вигляд:
- Німеччина – 12 балів;
- Велика Британія – 10 балів;
- Італія – 8 балів;
- Швейцарія – 7 балів;
- Латвія – 6 балів;
- Естонія – 5 балів;
- Португалія — 4 бали;
- Люксембург — 3 бали;
- Ізраїль — 2 бали;
- Австрія – 1 бал;
"Телеграф" писав раніше, що гурт Ziferblat гідно представив Україну на Євробаченні 2025. Відео яскравого виступу українців у гранд-фіналі.