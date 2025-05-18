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Україна віддала максимальні 12 балів несподіваному учаснику на Євробаченні 2025

Автор
Катерина Любимова
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Україна оцінила учасників Євробачення 2025 Новина оновлена 18 травня 2025, 01:39
Україна оцінила учасників Євробачення 2025. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Стало відомо, хто отримав від України 12 балів, а хто – 1 бал

У суботу, 17 травня, у швейцарському місті Базель пройшов гранд-фінал конкурсу "Євробачення", на якому нашу країну представив Ziferblat. Професійне журі України також оцінило виступи фіналістів та вирішило найвищий бал (12) віддати Німеччині.

Після завершення конкурсної частини "Євробачення" розпочалося голосування: представники країн-учасниць у прямому ефірі оголошували свої оцінки. Почесну місію озвучити результати від імені України цього року довірили Jerry Heil, яка торік разом з Alyona Alyona посіли третє місце на міжнародному конкурсі.

Отже, результати голосування професійного журі від України мають такий вигляд:

  • Німеччина – 12 балів;
  • Велика Британія – 10 балів;
  • Італія – 8 балів;
  • Швейцарія – 7 балів;
  • Латвія – 6 балів;
  • Естонія – 5 балів;
  • Португалія — 4 бали;
  • Люксембург — 3 бали;
  • Ізраїль — 2 бали;
  • Австрія – 1 бал;
Україна оцінила фіналістів Євробачення 2025
Україна оцінила фіналістів Євробачення 2025

"Телеграф" писав раніше, що гурт Ziferblat гідно представив Україну на Євробаченні 2025. Відео яскравого виступу українців у гранд-фіналі.

Теги:
#Україна #Голосування #Оцінки #Євробачення 2025