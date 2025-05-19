США приняли важное решение в поддержку Украины. Техника уже на пути

Первый "Абрамс" прибыл в Украину в конце сентября 2023 года

Первые танки M1A1 Abrams от Австралии, поставки которых задержались из-за США, уже в пути в Украину. Однако в Вашингтоне остаются недовольны этим решением страны передать Киеву 49 танков производства Соединенных Штатов.

Процесс передачи танков затормозился из-за США

По данным издания ABC, прежде чем начался процесс доставки, Австралии пришлось ждать одобрения Вашингтона на экспорт танков американского производства в третью страну. В конце концов оно было предоставлено, однако американские чиновники остались недовольны этим.

"В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков "Абрамс" будет сложной, и когда они наконец-то попадут на поле боя, украинцам будет трудно их поддерживать", – сказал один американский чиновник на условиях анонимности.

В Австралии отправляют "Абрамсы" несмотря на сомнения

В прошлом месяце представитель Министерства обороны Австралии выразил опасения, что отправка этих танков в Украину является хорошим решением.

"Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины. Крыша танка — самое слабое место "Абрамса", а это война беспилотников", — сказал чиновник.

"Абрамсы" нужны на поле боя

Австралийский парк из 59 списанных танков M1A1 Abrams был приобретен в 2007 году. Ни разу они не были развернуты в зоне боевых действий. На смену "Абрамсам" приходят новые боевые танки M1A2. Законсервированные, но все еще боеспособные машины предложили передать Украине. Даже если у танков есть определенные проблемы, они необходимы — хотя бы в качестве "доноров" запчастей для уже имеющихся в ВСУ танков.

Танки Abrams M1A1 — характеристики

Экипаж — 4 человека,

Вес — 57 тонн,

Главное вооружение — 120 мм гладкоствольная пушка М256,

Второстепенное вооружение:

1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB,

2×7,62-мм M240 пулеметов (1 башенный, 1 спаренный),

Операционная дальность 410 км,

Скорость:

по шоссе — 67,6 км/ч

по бездорожью — 48,3 км/ч.

По сравнению с танками, уже используемыми в ВСУ, Abrams имеет преимущественно бронирование и бронебойность. Пушка Abrams использует снаряды, разработанные, чтобы пробивать танки СССР и РФ, в том числе современные российские Т-80 и Т-90.

Как сообщал Телеграф, танк M1 Abrams даже в своей версии М1А1 значительно превосходит любую советскую и российскую современную аналогичную технику. По словам украинских военных, российский Т-90А значительно ему проигрывает.