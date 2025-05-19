Дюжев в Одесі? В мережі посміялись над тим, як українофоб зміг приїхати в Україну (відео)

Не поспішайте обурюватись: його навіть "зняли" на відео

На відомому ринку "7 кілометр" в Одеській області днями помітили… Дмитра Дюжева. Так, того самого — російського актора, який останнім часом більше відомий своїми антиукраїнськими заявами, ніж акторськими здобутками.

Відео публікує "Думская". Однак не варто обурюватися. Дюжев "засвітився" на стенді зразків фото на документи. Ба більше — судячи зі стану фото висить він там дуже давно.

В коментарях жартома питають, куди дивиться СБУ та пропонують свої варіанти.

Нагадаємо, Дмитро Дюжев з 2017 року у базі "Миротворця". Спочатку він потрапив туди через відвідини окупованого Криму. Після початку повномасштабного вторгнення він відкрито підтримав напад на Україну та російського президента Володимира Путіна.

У 2023 році відзначився візитом в окупований Росією Донецьк. Там влаштував шоу, яке здивувало навіть проросійських зрадників. Вони припускали що він міг бути в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Його міміка викликала підозри.

Тож під час коментаря він заявив, що внаслідок спілкування з мешканцями окупованого міста дуже вражений, "Це героїзм у ступені геніальності. Неповторно", а також що вони наближають "перемогу" для великої території країни. Зазначимо, що його неодноразово підозрювали у вживанні заборонених речовин.

Раніше "Телеграф" розповідав про конкурс в Мукачево, який вразив назвою. На змаганні "Золотий дощик" обирали найкращого піаніста.