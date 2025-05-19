Дюжев в Одессе? В сети посмеялись над тем, как украинофоб смог приехать в Украину (видео)

Не спешите возмущаться: его даже "сняли" на видео

На известном рынке "7 километр" в Одесской области на днях заметили … Дмитрия Дюжева. Да, именно того — российского актера, который в последнее время больше известен своими антиукраинскими заявлениями, чем актерскими достижениями.

Видео публикует "Думская". Однако не стоит возмущаться. Дюжев "засветился" на стенде образцов фото на документы. Более того — судя по состоянию фото висит он там очень давно.

В комментариях в шутку спрашивают, куда смотрит СБУ и предлагают свои варианты.

Напомним, Дмитрий Дюжев с 2017 года в базе "Миротворца". Сначала он попал туда из-за посещения оккупированного Крыма. После начала полномасштабного вторжения, он открыто поддержал нападение на Украину и российского президента Владимира Путина.

В 2023 году отметился визитом в оккупированный Россией Донецк. Там устроил шоу, которое удивило даже пророссийских предателей. Они предполагали что он мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его мимика вызывала подозрения.

Во время комментария он заявил, что в результате общения с жителями оккупированного города очень поражен, "Это героизм в степени гениальности. Неповторимо", а также что они приближают "победу" для большой территории страны. Отметим, что его не раз подозревали в употреблении запрещенных веществ.

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