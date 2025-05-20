Пленные россияне будут платить налоги в Украине. Сколько они зарабатывают и на что тратят

Сумма зависит от типа работы и объема

Российские военнопленные в Украине получают до 2 тысяч гривен в месяц. Из этих денег лишь небольшая сумма высчитывается на их содержание.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире Ранок.LIVE. По его словам, деньги российские пленные получают на специальные счета или карты.

"Средняя оплата пленным россиянам колеблется в пределах 200-2 000 грн. Сумма зависит от работы", — говорит Павличенко.

Российские военнопленные в СИЗО

Российские военнопленные в СИЗО

Учреждение, в котором они содержатся, вычитывает от 300 до 500 грн из этих денег. А остаток они могут использовать на так называемую "товарку", продукцию, продаваемую в магазинчиках на территории учреждения, к примеру, чай, мыло, сигареты, носки и т.д.

"Телеграф" побывал в СИЗО, где содержатся захваченные в Курской области РФ российские военнослужащие, больше фото и деталей в материале "Я чеченец, отношение ко мне – ангельское!": репортаж из СИЗО, где сидят пленные российские солдаты из Курской области".

Российские военнопленные в СИЗО

По словам Павличенко, пленные получают деньги за свою работу. И теперь по закону из этих средств должны вычисляться налоги, ведь их работа происходит на договорной форме.

"Я не знаю, почему именно сейчас все начали это обсуждать, ведь государство просто подгоняет правовые рамки под новые условия", — говорит директор союза.

Он отмечает, что любые пленные, работающие в учреждениях содержания, получают деньги в Украине. Уровень оплаты зависит от типа и объема выполняемой работы. Совершенно логично, что из этих средств государство должно вычислить налог. Раньше система не предусматривала таких "трудовых" отношений с военнопленными, но пришло время легализовать этот процесс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы начнут платить налоги с продаж на OLX, Prom и Rozetka.