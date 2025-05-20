В Україні відкрили новий храм Московського патріархату. Чи законна його діяльність (фото)

Йдеться про Іоанно-Богословський храм на Волині

В Україні з'явився новий храм московського патріархату. Зокрема у Луцьку освятили новозбудований Іоанно-Богословський храм.

Про це повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП. Зазначається, що 18 травня 2025 року митрополит Волинський і Луцький Нафанаїл звершив чин Великого освячення храму.

"Під час Літургії були піднесені прохання про мир на українській землі, Захисників Батьківщини, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним", — йдеться у повідомленні.

Водночас поява в Україні на четвертий рік повномасштабного російського вторгнення храму Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) викликає питання. Особливо враховуючи, що від 20 травня минуло дев’ять місяців, за які окремі юридичні особи мали довести те, що вони не пов’язані з Російською православною церквою (РПЦ). Про це йдеться у Законі України № 3894-ІХ "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

Освячення Іоанно-Богословського храму УПЦ МП у Луцьку, попри дію закону, юридично вважається законним, адже наразі немає відповідного судового рішення про припинення діяльності Волинської єпархії УПЦ МП.

Зауважимо, що в Україні і досі є церкви, які підпорядковуються Московському патріархату. Вони не використовують останні понад два роки додаток МП, однак під час богослужінь в багатьох парафіях згадують російського священнослужителя, патріарха Московського Кирила Гундяєва.

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