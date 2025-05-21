Мусоровозы, свиная кровь и крики "ганьба": как в Хмельницком встретили митрополита Онуфрия (фото, видео)

Богослужение началось без митрополита

21 мая митрополит УПЦ МП Онуфрий прибыл в Хмельницкий, несмотря на активные протесты местных жителей. Его визит, посвященный 35-летию "возрождения Хмельницкой епархии", вызвал возмущение общественности – сотни людей, среди которых ветераны, военные и родственники погибших защитников, собрались возле Свято-Николаевского собора, чтобы не допустить богослужения.

Как сообщает Суспільне Хмельницкий, вход в храм заблокировали мусоровозами и ассенизаторскими машинами. Протестующие скандируют: "Ганьба!" и "Долой московского попа", облили ворота собора свиной кровью, почтили память погибших украинских защитников минутой молчания.

В 16:58 стало известно, что Митрополит Онуфрий в храм на богослужение не приедет Богослужение возле забора Свято-Николаевского собора началось без него. В ходе этого активисты выкрикивают украинские патриотические лозунги, поют гимн Украины и песню "Червона рута". По словам корреспондентки Суспільного, возле Свято-Николаевского собора находятся около 200 человек.

Вход в собор заблокировали машинами. Суспільне Хмельницкий

Депутат облсовета Виктор Бурлик призвал граждан массово выйти на протест, подчеркнув, что деятельность УПЦ МП во время войны не допустима.

На сайте епархии говорится, что 21 мая в 17:00 Онуфрий должен был возглавить всенощное бдение, а 22 мая – провести освящение собора. В сопроводительном обращении он снова подчеркнул "каноническую самостоятельность" УПЦ, отграниченную от Московского патриархата. Однако журналистские расследования свидетельствуют, что сам Онуфрий уже более 20 лет российское гражданство и дважды получал паспорта РФ.

Что известно о митрополите Онуфрии:

Митрополит Онуфрий (в мире Орест Березовский) родом из Черновицкой области, возглавляет УПЦ МП с 2014 года. Он известен как сторонник духовного единства с РПЦ и критик создания автокефальной УПЦ. В своих речах называл войну России против Украины "братоубийственным конфликтом", призывал к "прощению" оккупантов и неоднократно выступал против называния РФ агрессором. В 2013 году был награжден Путиным орденом Дружбы, а в 2019 – отмечен Патриархом Кириллом. Из-за пророссийской позиции и сопротивления созданию независимой украинской церкви митрополит Онуфрий фигурирует в базе "Миротворец" как агент влияния РПЦ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине появился еще один храм, подчиненный Московскому патриархату. В Луцке состоялось освящение нового Иоанно-Богословского храма.