Спека без дощів. Який місяць літа в Україні буде нестерпним

Народний синоптик з Волині Володимир Деркач розкрив прогноз погоди на літо

Уже наприкінці травня Україну очікує значне потепління, однак справжня спека прогнозується на середину літа. Одним з найспекотніших місяців синоптики називають липень.

Про це "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач у матеріалі "Тільки один спекотний місяць: літо-2025 здивує українців, обіцяє народний синоптик".

"В окремі дні першої декади буде спостерігатися значна спека. В цей період опадів майже не прогнозується. Це вже буде справжнє літо", – запевняє Деркач.

Він додає, що після 10 липня значне тепло в Україні збережеться, як і ясна погода переважно без опадів. В цей же період спека може продовжитись та навіть посилитись. Деяким регіонам пощастить і там дощитиме. Однак на третю декаду липня синоптик прогнозує незначні дощі та можливе зниження температури.

"Цей період триватиме один-два дні. Відповідно, теплі дні зміняться на дні з помірним теплом, яке супроводжуватиметься поривами вітру наприкінці липня", – підкреслив знавець погоди.

Нагадаємо, що в Києві вже найближчими днями українці відчують значне потепління та зменшення кількості опадів. Однак недавні заморозки неабияк вдарили по врожаю у деяких регіонах України. Експерти прогнозують значний стрибок цін не тільки на фрукти та овочі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що погода напочатку червня розчарує українців. Адже надмірного тепла та відсутності опадів можна не чекати.