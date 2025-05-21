Как в прошлые годы не будет: эксперт рассказал, останутся ли украинцы со светом летом 2025

Прогноз пока более оптимистичный, чем в прошлые годы

Судя по прогнозам погоды на лето 2025 года, Украина не будет сталкиваться с пиками потребления, вроде тех, что были в 2023-24 годах. Это может привести к тому, что отключения света если и будут, то не настолько длительные, как в предыдущие годы.

Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Новини Live". По его словам, у Украины есть большие проблемы с запасами газа, а пики потребления она может проходить только за счет него.

"Покрыть пиковую нагрузку летом нам будет сложно, если температурный режим будет держаться +30 и выше хотя бы в течение 2-3 недель… Отключения возможны, но для этого должны сойтись много условий вроде поражения нашей энергетической системы, высокая температура на улице, в некой мере необходимость экономии газа", — сказал он.

По его словам, в Укргидроэнерго уже дали понять, что в связи с погодными условиями, у них нет возможности покрывать пиковые периоды потребления, вроде тех, что были в предыдущих годах, а потому в распоряжении Украины остается лишь газовая генерация. При этом, Попенко подчеркивает, что до следующей зимы правительству необходимо откуда-то взять 13,6 миллиарда кубометров газа.

Согласно прогнозу эксперта, летом 2025 ограничение потребления света будут вводить разве что территориально и в основном для бизнеса, но не для населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в летний период киевляне могут остаться без горячей воды. Причина — дополнительные расходы на подогрев, которые энергосистема не способна полностью покрыть.