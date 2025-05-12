Два критичні місяці: коли в Україні можуть початися відключення світла

Наразі 4 енергоблоки АЕС не працюють

Погодинні відключення світла можуть повернутись в Україну вже влітку. Однак наразі ситуація в енергосистемі в рази краща за минулорічну.

Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, наразі в Україні з 9 атомних блоків працює лише 5.

"У липні-серпні є ризик повернення погодинних відключень електроенергії", — каже Омельченко.

Він пояснює, що наразі відключень немає, адже енергосистема витримує навантаження, однак з появою спеки це може змінитись. Особливо враховуючи той факт, що 4 енергоблоки наразі в ремонті, а це трохи менше половини.

"Це достатньо багато. Поки що немає такої спеки. І ви пам'ятаєте, минулого року, коли була велика спека в червні-липні, у нас були серйозні погодинні графіки. Особливо вони були великі в Києві — по 8, по 12 годин", — додає Омельченко.

Він наголошує, що наразі ситуацію в енергосистемі краща за 2024 рік, адже деякі зруйновані росіянами потужності вже частково відновили. Тому є надія, що літо мине без сильних обмежень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина українців почне платити за світло більше з 1 травня.