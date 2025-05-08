ЗСУ мають успіхи на Харківщині, але окупанти не шкодують сил: свіжі карти боїв 8 травня

ЗСУ мають успіхи

Попри анонсоване Путіним перемир’я з 8 травня, російські загарбники продовжують активно наступати на українську землю, використовуючи різні види озброєння та техніки. Втім, українським захисникам вдалось відновити позиції біля Липців на Харківщині.

За інформацією Deepstatemap, водночас на Донеччині противник здійснив просування одразу на трьох ділянках фронту.

Липці на Харківщині, де ЗСУ відновили позиції

Ворог активізував наступальні дії на східному фронті, зокрема в населених пунктах Новооленівка, Олександропіль та Леонідівка.На Донеччині взагалі найнапруженіша ситуація, адже окупанти намагаються покращити своє тактичне положення, і взагалі вийти до Дніпропетровської області.

Ворог просунувся в районі Новооленівки

Яка ситуація біля Олександрополя

Окупанти просунулись біля Леонідівки

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу противник зазнав суттєвих втрат. Російські війська втратили близько 1200 військовослужбовців, 10 бойових броньованих машин та 50 артилерійських систем. Також було знищено 141 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 120 одиниць автомобільної техніки та інше військове обладнання.

Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення наближаються до мільйона особового складу та становлять майже 962 тисячі.

Раніше "Телеграф" також писав, що окупанти зруйнували водосховище біля Донецька. Запаси води замість того, щоб подати людям у Донецьку, витекли у степ.