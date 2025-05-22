Одесса и еще несколько городов останутся без воды? Украине вскоре грозит большая проблема

В Украине только более 30% сточных вод очищаются

Некоторым городам Украины уже в ближайшие 10-15 лет угрожают значительные проблемы с водоснабжением. Поэтому действовать нужно уже сейчас, чтобы со временем почасовые графики подачи воды касались как можно меньше населенных пунктов.

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин в материале "Такими темпами, как сейчас, восстановление Украины займет не менее 70 лет, но есть и другая проблема — Сергей Сухомлин".

По его словам, прогнозируемые Украине проблемы с водой зависят от многих факторов. Но значительное влияние имеет то, что в настоящее время более половины южных регионов оккупированы.

"Соответственно, для нас важно уже сейчас подумать об обеспечении потребностей Одессы, Херсона. Если ничего не делать, лет через 15 у нас будут серьезные проблемы с водой в Херсоне, поэтому включаться нужно уже сейчас", — говорит Сухомлин.

Он объясняет, по худшему сценарию через 10 лет часть крупных городов Украины будет получать воду по часам. А некоторые крупные города, например Одесса, могут вообще стать ограниченными в водоснабжении. На это повлияет и политика предприятий водоканалов с большими потерями воды, и сброс в реки неочищенных канализационных стоков. В настоящее время в Украине только 32% сточных вод очищается, а в Европе это более 80%.

"В связи с этим мы понимаем, что Одессу нужно соединить с дунайскими портами прямой трассой, без фактического заезда в Молдову. Соответственно, мы понимаем, что водопровод для Одессы нужно закладывать в этот же проект, то есть объединять со строительством трассы. Это уже не об отстройке, а о строительстве лучшего, чем было раньше", — объясняет Сухомлин.

По его словам, это очень масштабный проект и уже сейчас Всемирный банк с помощью специалистов производит расчеты. После получения цифр, можно будет говорить о путях финансирования. Однако эту проблему уже нужно решать.

"Правительство поручило нам разработать проект модернизации николаевских очистных вод, это будет вторая часть проекта, чтобы в Николаеве была качественная вода. Сразу, к сожалению, дать хорошую воду в Николаев не получится", — добавил глава Агентства по восстановлению.

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