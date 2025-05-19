У Дніпрі будували перші "хмарочоси" СРСР: як виглядають легендарні "Свічки" і чому немає квартир на 13 поверсі

45 років тому вони вважалися найвищими у Радянському Союзі

Сьогодні багатоповерхові будинки нікого не дивують — останніми роками вони стали настільки звичною частиною міського пейзажу, що вже не викликають інтересу. Але так було не завжди. Наприклад, вражав "Катеринославський хмарочос" у Дніпрі. Також 45 років тому на житловому масиві Перемога було зведено дві висотки, які довгі роки залишалися найвищими будинками в місті та зараз викликають захоплення.

Ймовірно, єдиним об’єктом, який можна побачити практично з будь-якої точки житлового масиву, є знамениті "Свічки", або як їх ще називають "Пальці" — перші хмарочоси Дніпра, які вважалися найвищими будинками в СРСР.

"Свічки" на проспекті Героїв

1975 року почали забивати перші палі під будівництво майбутніх хмарочосів. Архітектурний проєкт був створений колективом інституту "Дніпрогромадпроект" під керівництвом Павла Нірінберга.

Архітектор Павло Рафаїлович Нірінберг

При зведенні свічок використовували інноваційну технологію ковзної опалубки із застосуванням монолітного керамзитобетону. Першу вежу завершили 1979 року, другу — 1984-го (вона на два поверхи вища). Остаточні роботи з комплексу завершилися до 1986 року.

Мало хто знає, що спочатку планувалося збудувати три висотки — це добре помітно на старому макеті житлового району. Фундамент під третю вежу заклали, але завершити проєкт так і не вдалось. Нині на цьому місці зводиться сучасний житловий комплекс.

Старий макет житлового масиву з трьома вежами

"Наш будинок монолітний залізобетонний, була зроблена арматура і стіни заливали бетоном, до того ж він на подушках стоїть. Якщо ракета потрапить, то він не розвалиться", — розповіла голова ОСББ Оксана Дворниченко "Наше місто. Дніпро".

Найперші квартири давали працівникам заводу. Зараз це люди похилого віку.

Як зараз виглядають "хмарочоси" Дніпра

Цікаво, що у другій "свічці" відсутні квартири на 13 поверсі — він використовується як технічний. "Там у нас розводка на першу та другу зону. У нас будинок розділений на дві зони — з 1-го по 12-й — міський тиск для води та опалення, а для квартир на 14-29 поверхів — працює додатковий насос", — поділилася Дворниченко.

У другій "свічці" немає квартир на 13 поверсі

Мешканців хмарочоса обслуговують два ліфти. Усього їх чотири, але один давно вийшов із ладу, а другий призначений для резервних випадків. Під час обстрілу всі ліфти вимикаються. За словами голови ОСББ, на 24 поверх, де живе жінка, вона підіймається за 7 хвилин у спокійному темпі: "Вперше, звичайно, навіть тиск піднявся, а потім звикаєш".

Мешканців хмарочоса обслуговують два ліфти

У підвальному приміщенні монолітної будівлі обладнали укриття. Тут ховаються співробітники найближчих магазинів та "Макдональдса", який знаходиться зовсім поблизу. Самі мешканці будинку під час тривоги виходять у під’їзд та ховаються у місцях без вікон — у приміщеннях зі сміттєпроводом чи біля ліфтів.

Біля будинків є "Макдональдс"

Вид на хмарочос з неба

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