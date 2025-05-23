Трамп планує взяти участь у саміті НАТО у червні. Чи буде там Зеленський

Президент США розкрив свій намір у телефонній розмові з главою Нідерландів

Дональд Трамп планує відвідати саміт НАТО в Гаазі (Нідерланди). Він відбудеться 24-25 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, повідомляє Bloomberg. Він сказав про це після телефонної розмови з президентом США, який запевнив, що буде присутній на найближчому саміті Організації Північноатлантичного договору.

Схоф повідомив про наміри Трампа після свого візиту в середу до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Там глава Нідерландів він зустрівся з Рютте, колишнім прем'єр-міністром Нідерландів.

Саміт НАТО у Гаазі — що відомо

Зустріч відбудеться 24-25 червня, участь у ній візьмуть представники 32 країн-членів НАТО. Гаага — місто, де народився генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Основною темою саміту стане офіційне затвердження нового мінімального цільового показника витрат для всіх країн НАТО. Члени Північноатлантичного договору вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.

Чи будуть на саміті НАТО в Гаазі говорити про Україну

Марк Рютте 21 травня заявив, що під час саміту у Гаазі держави-члени Альянсу обговорять тривалий мир в Україні та її підтримку, поки тривають військові дії. Також важливо, наголосив він, щоб майбутня мирна угода була тривалою та сталою, НАТО прагне, "щоб ми ніколи не повернулися до повторення того, що ми бачили з Мінськими домовленостями".

"Що стосується України, вона також буде темою обговорення на саміті (НАТО в Гаазі), ми маємо переконатися, що Україна, допоки триває боротьба, отримає всю можливу колективну підтримку, щоб мати найкращу можливу позицію для її продовження", – наголосив Марк Рютте, додавши, що він "досить впевнений", що цього вдасться досягти.

Чи запросять на саміт НАТО у Гаазі Зеленського

Дік Схоф 21 травня також сказав, що Нідерланди хотіли б, щоб президента України Володимира Зеленського запросили на саміт в Гаагу, але рішення про це ухвалює Альянс. Генсек НАТО Рютте заявив, що поки не готовий його оголосити.

Як повідомляв "Телеграф", Росія активно нарощує військову присутність поблизу кордону НАТО. Йдеться про північно-східну частину Альянсу — Фінляндію, яка має у Європі найдовший спільний кордон з РФ та стала членом НАТО у 2023 році. На збільшення кількості російських військ, розгортання літаків і будівництво інфраструктури на ключових військових базах вказують супутникові знімки.