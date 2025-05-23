Портнов перед смертю приїздив до України — ЗМІ з'ясували ціль візиту

Це відбулося за 4 дні до інциденту

За кілька днів до загибелі в Іспанії експосадовець Андрій Портнов перебував на території України. Він провів зустрічі з представниками вищого керівництва, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на інформаторів у силових структурах. р —

За словами трьох незалежних джерел в оточенні Портнова та серед правоохоронців, той відвідав Україну 17-18 травня. Під час цього візиту він зустрічався з високопосадовцями, які мають вплив на силовий блок України.

Нагадаємо, що 21 травня Андрія Портнова було застрелено в Мадриді, коли він відводив своїх дочок до школи в елітному районі Позуело-де-Аларкон. Вбивство відбулося біля Американської школи та миттєво викликало резонанс серед місцевої громади.

Що відомо про загиблого

Андрій Портнов був першим заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича і вважався проросійським діячем. Після Революції Гідності у 2014 році він залишив Україну, а в липні 2022-го стало відомо про його виїзд через Закарпаття.

З грудня 2021 року Портнов перебував під санкціями США в рамках "акта Магнітського" — списку осіб, підозрюваних у корупції та порушенні прав людини. Його звинувачували, зокрема, у використанні свого впливу для маніпуляцій із судовою системою України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що названо першу версію вбивства Портнова. Відомо, що чоловік підтримував контакти з представниками Москви та висував пропозиції щодо співпраці з метою дестабілізації ситуації в Україні та ведення проти неї гібридної війни.