"Стадіон — привид": у мережі завірусилося нове відео з "Донбас Ареною"

Стадіон Гірників в окупації перетворюється на руїни

У мережі з’явилися кадри, на яких видно актуальний стан легендарного стадіону донецького "Шахтаря" "Донбас Арени". Нещодавно російські окупанти повідомили, що робитимуть зі стадіоном.

Короткий відеоролик зібрав півтора мільйона переглядів і став вірусним у TikTok. На відео можна побачити лицьову частину стадіону, а також музей та фан-шоп біля входу.

"Колись принижували тут усю Європу", — підписав відео автор, натякнувши на славне минуле "Донбас-Арени".

У мережі наголосили, що поблизу арени немає людей.

Довідка: "Донбас-Арена" — перший в Україні та Східній Європі стадіон категорії "Еліт", спроєктований та збудований відповідно до стандартів УЄФА, розрахований на 52 898 глядачів. Будівництво арени з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 млн доларів.

Раніше командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" показав домашній стадіон "Шахтаря" з висоти пташиного польоту. Пізніше з’явилася інформація про те, що загарбники хочуть знести арену. До речі, поки український "Шахтар" грає у Лізі чемпіонів, в окупованому Донецьку вирішили створити "двійника" Гірників.